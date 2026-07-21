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Цены газа в США и Европе скорректировались в июле

Цены газа в США и Европе скорректировались в июле

Цена газа в США выросла до 2,9 USD/млн BTU, в Европе скорректировалась до 700 USD за 1000 м³. Крупнейший европейский хаб TTF продает около 20 трлн кубометров газа ежегодно, объем торгов превышает потребности Нидерландов в 14 раз.

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