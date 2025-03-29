"Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка": переобувание людей без совести

выход (отъезд) был шумным, вход (возвращение) должен быть платным, налог на гранты или оплату услуг от "иноагентских "Голоса Америки" и "Радио Свобода" и прочих грантодателей за ненависть к России, в которую хотят вернуться))

семен Уваров

"кто не был в молодости революционером, у того нет души." это то что они говорят, а оригинал звучит так " Если в юности вы не были либералом то у вас нет сердца, но если к старости вы не стали консерватором то у вас нет ума" Бисмарк