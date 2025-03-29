Экономика и мы Иноагенты массово извиняются перед Путиным и жаждут вернуться в Россию. В Россию засобирались не только западные игроки.
"Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка": переобувание людей без совести
Комментарии
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Е Ва
выход (отъезд) был шумным, вход (возвращение) должен быть платным, налог на гранты или оплату услуг от "иноагентских "Голоса Америки" и "Радио Свобода" и прочих грантодателей за ненависть к России, в которую хотят вернуться))
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3 час.
семен Уваров
"кто не был в молодости революционером, у того нет души." это то что они говорят, а оригинал звучит так " Если в юности вы не были либералом то у вас нет сердца, но если к старости вы не стали консерватором то у вас нет ума" Бисмарк
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2 час.
Людмила Лиханова
ОНИ нигде не нужны, особенно у нас в РОССИИ ! Пусть кормятся там, где столько дерьма и здобы вылили на нас и НАШУ РОДИНУ - РОССИЮ.
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4 мин.
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