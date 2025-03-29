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Свежие комментарии

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"Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка": переобувание людей без совести

"Товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка": переобувание людей без совести

Экономика и мы Иноагенты массово извиняются перед Путиным и жаждут вернуться в Россию. В Россию засобирались не только западные игроки.

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Комментарии
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Е Ва
выход (отъезд) был шумным, вход (возвращение) должен быть платным, налог на гранты или оплату услуг от &quot;иноагентских &quot;Голоса Америки&quot; и &quot;Радио Свобода&quot; и прочих грантодателей за ненависть к России, в которую хотят вернуться))
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3 час.
семен Уваров
&quot;кто не был в молодости революционером, у того нет души.&quot;  это то что они говорят, а оригинал звучит так &quot; Если в юности вы не были либералом то у вас нет сердца, но если к старости вы не стали консерватором то у вас нет ума&quot; Бисмарк
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2 час.
Людмила Лиханова
ОНИ нигде не нужны, особенно у нас в РОССИИ ! Пусть кормятся там, где столько дерьма и здобы вылили на нас и НАШУ РОДИНУ - РОССИЮ.
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4 мин.
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