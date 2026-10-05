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"Помогаете любить Родину". Вячеслав Франк поздравил педагогов Барнаула с Днем учителя

"Помогаете любить Родину". Вячеслав Франк поздравил педагогов Барнаула с Днем учителя

Глава города подчеркнул, что работа учителей требует колоссальной самоотдачи Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к учителям города с поздравлением по случаю профессионального праздника.

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