Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • НС
    странно для Немцев - народ они прижимистый, даже скуповатый. А тут от себя отрывают. Видимо безумие заразно?Чтобы харя не тре...
  • Евгений Мангуш
    А вы поблагодарите Чубайса, который разогнал профтехобразование и  Голиковой дать Героя Труда за то, что население ст...России не хватает...
  • Сергей Самойлов
    Похоже цензура у Медвежьего угла на неугодные по их мнению высказывания.Мое тоже удалили 😏Фильм Познера мож...

России не хватает рабочих рук...

России не хватает рабочих рук...

.и заводы готовы платить 400 тысяч. То, что в России острый дефицит специалистов разного рода, не секрет.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. Таким образом он прокомментировал дело против президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Сначала нужно отправить Усмана Баратова на нары, а затем лишить российского паспорта и выдворить на родину за его счёт. Необходимо начать лишать финансового финансирования из российской казны диаспор, а затем ликвидировать их как представляющих угрозы для России...
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1 час.
Александр Зиборов
Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…
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1 час.
Евгений Мангуш
А вы поблагодарите Чубайса, который разогнал профтехобразование и  Голиковой дать Героя Труда за то, что население страны сократилось при её руководстве. Но почему никто не пишет о том, почему это произошло? И почему перед Совмином не ставится задача, как ликвидировать это безобразие. А капиталистам, если они себя таковыми считают,  надо срочно подумать о том, что надо при предприятиях открывать собственные техучилища, а не ходить с протянутой рукой. На итальянском ФИАТе уже в 50-е существовала Школа Аньели, которая готовила для ФИАТа техспециалистов.
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45 мин.

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