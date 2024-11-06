России не хватает рабочих рук...

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой назвал национальные диаспоры и общины легализованными мафиозными структурами. Таким образом он прокомментировал дело против президента Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Сначала нужно отправить Усмана Баратова на нары, а затем лишить российского паспорта и выдворить на родину за его счёт. Необходимо начать лишать финансового финансирования из российской казны диаспор, а затем ликвидировать их как представляющих угрозы для России...

Правда и факты: 1. Белорусы обходятся без мигрантов, россияне тоже могут обходиться без мигрантов. 2. Немалая часть мигрантов вообще не работает, а то и живёт нелегально, занимается криминальной деятельностью. Это нам надо?.. 3. Очень часто работающий мигрант привозит ещё жену, детей, родителей: все они получают различные пособия, льготы, материнский капитал, бесплатное образование и лечение. В результате труд мигранта оказывается золотым! 4. Вербовка для совершения терактов ведётся преимущественно среди мигрантов…

Евгений Мангуш

А вы поблагодарите Чубайса, который разогнал профтехобразование и Голиковой дать Героя Труда за то, что население страны сократилось при её руководстве. Но почему никто не пишет о том, почему это произошло? И почему перед Совмином не ставится задача, как ликвидировать это безобразие. А капиталистам, если они себя таковыми считают, надо срочно подумать о том, что надо при предприятиях открывать собственные техучилища, а не ходить с протянутой рукой. На итальянском ФИАТе уже в 50-е существовала Школа Аньели, которая готовила для ФИАТа техспециалистов.