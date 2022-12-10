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Нидерланды лишь 2 раза из 10 выиграли в серии пенальти

Нидерланды лишь 2 раза из 10 выиграли в серии пенальти

Сборная Нидерландов уступила Аргентине (2:2, 3:4 по пен.) в 1/4 финала ЧМ-2022. У «оранжевых» лишь 2 победы в 10 сериях пенальти, 8 из которых были на чемпионатах мира и Европы.

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