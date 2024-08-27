Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что американские власти продолжают вести работу над разработкой биоагентов, избирательно поражающих конкретные этнические группы.
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