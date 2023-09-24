Военное обозрение

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Неизвестная война. Краски войны

Неизвестная война. Краски войны

Судя по цвету фуражек и погонам, в атаку идет Марковский полк, но никак не каппелевцы! Кадр из кинофильма «Чапаев» (1934) Мундир английский, Погон французский, Табак японский, Правитель омский.

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