Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 828 подписчиков

"С детьми бы охотно тоже самое сделали": Боевики 79 бригады ВСУ выступили с признанием по Курской области. Оторопели даже украинцы

"С детьми бы охотно тоже самое сделали": Боевики 79 бригады ВСУ выступили с признанием по Курской области. Оторопели даже украинцы

Боевики из 79 бригады ВСУ выступили с признанием по Курской области, после которого оторопели даже украинцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВАРЯГ РУС
«Мадьяр в плен не брать!» — приказ генерала Ватутина. Как впрочем и ВСЕХ кто воюет против нас.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх