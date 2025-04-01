Как воспитать кота и отучить его пакостить: отвечает ветеринарный врач

Многие хозяева кошек сталкивались с вредным поведением пушистых любимцев. Коты могут точить когти о диван, перепутать лоток и сапоги, перегрызть зарядку от телефона — у шерстяных есть тысяча и один способ довести человека.
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