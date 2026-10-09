Мессенджер Max станет больше похож на Telegram: анонсированы новые возможности

Max появятся ветки обсуждений, истории и закрепление нескольких сообщений Российский мессенджер Max расширит возможности каналов — будут добавлены истории, ветки обсуждений и возможность закреплять несколько сообщений одновременно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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