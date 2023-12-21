Ученые нашли самых маленьких клыкастых лягушек

Limnonectes phyllofolia / © Sean Reilly Команда исследователей из Полевого музея в Чикаго, Зоологического музея Богора и лаборатории Макгуайра в Беркли обнаружила на острове Сулавеси (Индонезия) новый вид лягушек.
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