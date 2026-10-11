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Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября

Зеленский пообещал провести выборы, но, как обычно, выставил свои условия. Итоги 11 октября

Владимир Зеленский пообещал, что Украина проведет выборы президента, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

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