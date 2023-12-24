Народный артист РФ Калягин отозвался на внезапную смерть актера Черных

Александр Александрович Калягин, народный артист России, создатель и художественный руководитель московского театра “Et Cetera”, вспоминает актера Алексея Черных с теплотой и называет его одним из самых талантливых артистов, с которыми ему довелось работать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии