Завалена досками и холстами: Андрей Разин забросил могилу сына, сбежав в США

Андрей Разин сбежал в США и забросил могилу умершего от миокардита сына Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП В 2017 году скандально известный продюсер Андрей Разин похоронил 16-летнего сына Александра Практически сразу после похорон он затеял масштабное строительство мемориального комплекса.