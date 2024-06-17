Завалена досками и холстами: Андрей Разин забросил могилу сына, сбежав в США

Андрей Разин сбежал в США и забросил могилу умершего от миокардита сына Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП В 2017 году скандально известный продюсер Андрей Разин похоронил 16-летнего сына Александра Практически сразу после похорон он затеял масштабное строительство мемориального комплекса.
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