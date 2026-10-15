Концерт группы «Звери» (12+), запланированный на 9 ноября в Стерлитамаке, не состоится. Мероприятие должно было пройти в спортивном комплексе «Стерлитамак-Арена» Как сообщает ИА «Башинформ», том, что концерт отменяется, проинформировал билетный оператор.