Концерт группы «Звери» (12+), запланированный на 9 ноября в Стерлитамаке, не состоится. Мероприятие должно было пройти в спортивном комплексе «Стерлитамак-Арена» Как сообщает ИА «Башинформ», том, что концерт отменяется, проинформировал билетный оператор.
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