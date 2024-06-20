Федеральная налоговая служба России хочет отказаться от большинства деклараций по налогам на доходы физических лиц.
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Федеральная налоговая служба России хочет отказаться от большинства деклараций по налогам на доходы физических лиц.
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