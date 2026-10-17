Шон «Дидди» Комбс переведен в тюрьму в Пенсильвании после скандала с роскошной жизнью в Форт-Диксе. Музыкальный магнат отбывает 50 месяцев за преступления, связанные с проституцией, и рискует остаться за решеткой до 2028 года.