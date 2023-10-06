Гаркуша сыграл Евтушенко: сходства нет

Режиссер Семен Серзин вернулся в 90-е и рассказал про уральского поэта Бориса Рыжего В конкурсе Фестиваля актуального российского кино «Маяк», проходящего в Геленджике, состоялась премьера фильма «Рыжий» Семена Серзина.
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