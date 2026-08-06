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В Госдуме предложили зачислять в 10-е классы всех желающих

В Госдуме предложили зачислять в 10-е классы всех желающих

Инициатива призвана устранить практику отбора девятиклассников по результатам ОГЭ и гарантировать право на получение полного среднего образования Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, запрещающий зачислять учеников в 10-е классы средних школ на основании результатов ОГЭ, сообщает "Коммерсантъ".

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