В Госдуме предложили зачислять в 10-е классы всех желающих

Инициатива призвана устранить практику отбора девятиклассников по результатам ОГЭ и гарантировать право на получение полного среднего образования Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, запрещающий зачислять учеников в 10-е классы средних школ на основании результатов ОГЭ, сообщает "Коммерсантъ".
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