Известный эрудит Анатолий Вассерман отговаривает Аллу Пугачеву переезжать из Израиля в США

Примадонна с семьей покинула Россию в 2022 году вскоре после начала специальной военной операции.Певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем Максимом Галкиными* и детьми переехала из России в Израиль после начала специальной военной операции, вновь задумалась о месте жительства.
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