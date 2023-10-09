Известный эрудит Анатолий Вассерман отговаривает Аллу Пугачеву переезжать из Израиля в США

Примадонна с семьей покинула Россию в 2022 году вскоре после начала специальной военной операции.Певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем Максимом Галкиными* и детьми переехала из России в Израиль после начала специальной военной операции, вновь задумалась о месте жительства.