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Нижегородский район

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Владислав Третьяк поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Владислав Третьяк поддержал решение президента выдвигаться на выборы в марте 2024 года

Продолжается сбор подписей в поддержку участия Владимира Путина в выборах Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России, выразил свою поддержку президенту страны Владимиру Путину в его решении выдвигаться на выборы в марте 2024 года.

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