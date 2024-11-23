«Мы не должны демонстрировать волчий оскал»: Депутат Госдумы Затулин ответил на критику его позиции по мигрантам

Тут скорее должен свои полномочия употребить Вячеслав Володин и разобраться: как этот Затуллин оказался в кресле неприкасаемых, сколько нагрёб - сравнением зряплаты с всем имуществом, связь с заграницей, и чьи интересы выражает.

Татьяна Леухина

Пора лишить Затулина депутатства. Пусть живет в Средней Азии , выходцев из которой он так защищает. Нам он не нужен! Подобные ему депутаты только создают проблемы нашему народу. Никакой дружбы народов у выходцев из бывших республик нет. Они нас ненавидят и приезжают лишь за ништяками да деньгами к нам.