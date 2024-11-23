МК Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил, почему высказался против ряда положений обращения нижней палаты парламента к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по вопросу реализации системных мир противодействия незаконной миграции.
«Мы не должны демонстрировать волчий оскал»: Депутат Госдумы Затулин ответил на критику его позиции по мигрантам
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Тут скорее должен свои полномочия употребить Вячеслав Володин и разобраться: как этот Затуллин оказался в кресле неприкасаемых, сколько нагрёб - сравнением зряплаты с всем имуществом, связь с заграницей, и чьи интересы выражает.
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1 час.
Татьяна Леухина
Пора лишить Затулина депутатства. Пусть живет в Средней Азии , выходцев из которой он так защищает. Нам он не нужен! Подобные ему депутаты только создают проблемы нашему народу. Никакой дружбы народов у выходцев из бывших республик нет. Они нас ненавидят и приезжают лишь за ништяками да деньгами к нам.
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1 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Тухленький депутатишка оказался, очень тухленький...
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43 мин.
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