«Мировое правительство» послало к Трампу безнадежного гонца

Фото: CNP/AdMedia, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press Текст: Дмитрий Бавырин Вчера 14K прочитали Дряхлеющего президента США Джо Байдена списали со счетов даже ближайшие союзники из Британии: Лондон стал налаживать контакты с Дональдом Трампом – как с вероятным будущим президентом – на уровне МИД.
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