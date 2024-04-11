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    да не плохо так семья голиковой работает на благо России)))ЗПИФомания Христе...
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  • Лев Добрый
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«Мировое правительство» послало к Трампу безнадежного гонца

«Мировое правительство» послало к Трампу безнадежного гонца

Фото: CNP/AdMedia, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press Текст: Дмитрий Бавырин Вчера 14K прочитали Дряхлеющего президента США Джо Байдена списали со счетов даже ближайшие союзники из Британии: Лондон стал налаживать контакты с Дональдом Трампом – как с вероятным будущим президентом – на уровне МИД.

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