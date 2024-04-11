«Мировое правительство» послало к Трампу безнадежного гонца

Фото: CNP/AdMedia, Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press Текст: Дмитрий Бавырин Вчера 14K прочитали Дряхлеющего президента США Джо Байдена списали со счетов даже ближайшие союзники из Британии: Лондон стал налаживать контакты с Дональдом Трампом – как с вероятным будущим президентом – на уровне МИД.