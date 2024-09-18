В Ленобласти семьи погибших бойцов СВО уравняют в правах на землю

Речь идет о получении участков для индивидуального жилищного строительства. В Ленинградской области все семьи погибших участников СВО будут иметь одинаковое право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
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