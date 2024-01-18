Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил на своём сайте результаты опроса о том, что думают россияне о цензуре в СМИ сегодня и какие изменения претерпело общественное мнение в этом вопросе за последние пятнадцать лет.
СМИ нужна государственная цензура ?
Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
НЕОБХОДИМА !!!
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8 час.
Gennady Sokolovsky
Потеряев - потеряйся окончательно. Ну ты понял.
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5 час.
МГ
Миша Граник
Страна воюет, а в СМИ, Интернете, На ТВ какой только ахинеи, мягко говоря, не увидишь. Обязательно нужна цензура!
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4 час.
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