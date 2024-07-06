Найдены останки гигантского пресноводного хищника возрастом 280 миллионов лет

В результате нового исследования ученые обнаружили окаменелые останки гигантского пресноводного хищника, обитавшего на территории современной Намибии в начале пермского периода, около 280 миллионов лет назад.
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