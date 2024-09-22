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Закон и Порядок

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Про Армению временно нужно забыть

Про Армению временно нужно забыть

АНДРЕЙ  ПЕРЛА Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами? Этим летом в Армении ваш покорный слуга, по привычке политолога, разговаривал о политике со множеством людей – бизнесменами, учеными, гидами и просто с прохожими.

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