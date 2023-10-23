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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Кровь, смерть и роботы: Ghostrunner 2 разрубила критиков на два лагеря Накануне зап...

Кровь, смерть и роботы: Ghostrunner 2 разрубила критиков на два лагеря Накануне зап...

Кровь, смерть и роботы: Ghostrunner 2 разрубила критиков на два лагеряНакануне запуска раннего доступа для покупателей расширенного издания на сайтах агрегаторов Metacritic и OpenCritic появились первые оценки Ghostrunner 2 — киберпанкового паркурного слешера от 505 Games и One More Level.

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