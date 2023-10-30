Москва-кормилица. Почему барнаульцы все чаще приобретают жилье в других городах

Чем это выгодно и не опасно ли? Еще несколько лет назад в Барнауле был рай для инвесторов: они вкладывали в квартиры на нулевых циклах, а затем после сдачи дома продавали намного дороже, получая до 160% годовых и даже больше.
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