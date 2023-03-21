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Украинские войска выпустили шесть «натовских» снарядов по поселку Гольмовский в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что ВСУ утром во вторник, 21 марта, обстреляли поселок Гольмовский.

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