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За кражу денег у пенсионеров в Перми осудили жителя Нижнего Тагила

За кражу денег у пенсионеров в Перми осудили жителя Нижнего Тагила

Мужчина действовал в составе организованной группы в период с начала мая по 28 июня 2017 года. Под видом продавца медицинских и бытовых товаров он похищал деньги у пожилых пермяков, пользуясь их возрастными особенностями, сообщает издание Properm.

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