Происшествия
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Происшествия

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В Рязани оперативники уголовного розыска изъяли у курьера мошенников похищенные у местной жительницы деньги

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и ОМВД России по Московскому району города Рязани по горячим следам задержали жительницу Москвы, которая забрала у обманутой женщины 700 тысяч рублей в пользу телефонных мошенников.

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