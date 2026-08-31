В Рязани оперативники уголовного розыска изъяли у курьера мошенников похищенные у местной жительницы деньги

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области и ОМВД России по Московскому району города Рязани по горячим следам задержали жительницу Москвы, которая забрала у обманутой женщины 700 тысяч рублей в пользу телефонных мошенников.
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