Дубинский: Зеленский стремится переложить вину за свои провалы на союзников

Владимир Зеленский пытается переложить вину за свои провалы на союзников Украины, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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