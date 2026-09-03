В Приморье сотрудники полиции почтили память героев в День Победы над Японией и окончания Второй мировой войны

3 сентября 2026 года сотрудники отдела МВД России по Чугуевскому округу приняли участие в торжественной церемонии возложения венков, приуроченной к двум памятным датам — Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню Победы над милитаристской Японией, ознаменовавшему окончание Второй мировой войны.