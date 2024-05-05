Ответ ярости: Если Париж введет войска на Украину, России придется уничтожать НАТО

Да,придется.Париж не имеет права,как и Европа вторгаться в посторонние страны.Украина не их член и никогда не будит!

Eduard

А НАТО это международная банда разбойников,никакую оборонительную функцию они никогда не выполняли,это сказки для лохов.НАТО создали для войны с Россией! Воевать с ядерной державой это высшая степень идиотизма!