НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

102 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Призвать то можно…, послушают ли партнеры - вот в чем вопрос!Россия призвала п...
  • чвсатпкьл
    Что там смотреть при отвратительной погоде постоянный дождь и холодрыга  сейчас 17:00 всего+9°С и и периодически моро...Abrams и Leopard ...
  • Игорь Егоров
    Харьков надо сперва  как следует замариновать, а потом уже брать тепленьким.Город готовится к...

Ответ ярости: Если Париж введет войска на Украину, России придется уничтожать НАТО

Ответ ярости: Если Париж введет войска на Украину, России придется уничтожать НАТО

Ответ ярости: Если Париж введет войска на Украину, России придется уничтожать НАТО Ирэн ОрлонскаяПрезидент Французии в интервью для публикации The Economist выразил готовность направить наземные войска в случае начала наступления Вооруженных Сил России на украинскую линию фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Да,придется.Париж не имеет права,как и Европа вторгаться в посторонние страны.Украина не их член и никогда не будит!
Ответить
11 час.
Eduard
А НАТО это международная банда разбойников,никакую оборонительную функцию они никогда не выполняли,это сказки для лохов.НАТО создали для войны с Россией! Воевать с ядерной державой это высшая степень идиотизма!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх