Ответ ярости: Если Париж введет войска на Украину, России придется уничтожать НАТО Ирэн ОрлонскаяПрезидент Французии в интервью для публикации The Economist выразил готовность направить наземные войска в случае начала наступления Вооруженных Сил России на украинскую линию фронта.
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