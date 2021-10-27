Эксперт Юньчжу заявил, что Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на AUKUS

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на формирование альянса AUKUS, существующие партнерские отношения наилучшим образом отвечают интересам обеих стран, заявила РИА Новости генерал-майор в отставке, директор Центра китайско-американских отношений в сфере обороны при Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Яо Юньчжу.
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