Мировое обозрение

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Эксперт Юньчжу заявил, что Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на AUKUS

Эксперт Юньчжу заявил, что Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на AUKUS

ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай и Россия не будут создавать военный союз в ответ на формирование альянса AUKUS, существующие партнерские отношения наилучшим образом отвечают интересам обеих стран, заявила РИА Новости генерал-майор в отставке, директор Центра китайско-американских отношений в сфере обороны при Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Яо Юньчжу.

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