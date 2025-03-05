Мэрия Смоленска прокомментировала появление платной парковки у Заднепровского рынка

В интернете водители посетовали на возможные издержки на фоне реконструкции торгового пространства в Смоленске В горадминистрации прокомментировали появление платного паркинга на улице Беляева возле Заднепровского рынка Смоленска.
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