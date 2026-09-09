Миллионы дронов "Князь Вандал" поставлены российским бойцам в зону СВО

t.me/НПЦ «Ушкуйник» С августа 2024 года в зону спецоперации поставили миллионы оптоволоконных FPV-дронов "Князь Вандал Новгородский" (КВН).
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