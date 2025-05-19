РИАН: за клевету или съемку соседей грозит срок – предупреждает юрист

В конфликте с соседями нельзя переходить за рамки Уголовного кодекса.Адвокат Владислав Губко напомнил об уголовной ответственности в конфликте с соседями, если одна из сторон распространяет недостоверные сведения, то есть клевещут относительно, к примеру, аморального поведения оппонентов, пишет РИА "Новости".