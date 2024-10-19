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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Мошенники выманили у москвича около 24 млн рублей

Мошенники выманили у москвича около 24 млн рублей

Он две недели передавал наличные курьерам, пока один из них не заподозрил неладное. В конце сентября 71-летнего Михаила развели по стандартной схеме — сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали и все его сбережения под угрозой.

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