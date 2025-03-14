Ninja Gaiden 2 Black получила свою первую скидку в Steam Если вам нравятся экшены, где ну...

Ninja Gaiden 2 Black получила свою первую скидку в SteamЕсли вам нравятся экшены, где нужны быстрые рефлексы, идеальный выбор тайминга с огромным количеством оружия и навыков, чтобы показать свое мастерство, тогда ремастер классической Ninja Gaiden 2 Black от компании Koei Tecmo скорее всего попал… источник#Koei_Tecmo #Steam.