Политика как он...
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Политика как она есть

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В России создали усовершенствованный аналог украинской «Бабы-яги»

В России создали усовершенствованный аналог украинской «Бабы-яги»

В России разработали ударный дрон «Ночная ведьма», сообщает РИА Новости. Как заявил представитель компании «Гроза», разработчика системы, он способен сбрасывать четыре боеприпаса и является усовершенствованным аналогом украинской «Бабы-яги» большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом.

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