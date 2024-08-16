В России создали усовершенствованный аналог украинской «Бабы-яги»

В России разработали ударный дрон «Ночная ведьма», сообщает РИА Новости. Как заявил представитель компании «Гроза», разработчика системы, он способен сбрасывать четыре боеприпаса и является усовершенствованным аналогом украинской «Бабы-яги» большого размера, с шумными пропеллерами, небольшой скоростью и низким полетом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии