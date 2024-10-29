В Госдуме выступили за ускорение получения средств маткапитала после рождения ребенка

Право использовать материнский капитал в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, поможет семьям с детьми улучшить уровень жизни, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии