В Госдуме выступили за ускорение получения средств маткапитала после рождения ребенка

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Право использовать материнский капитал в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, поможет семьям с детьми улучшить уровень жизни, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.