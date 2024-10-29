Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Байденовская самоходность заразна 😆МИД ФРГ высказалс...
  • Алекс Сэм
    А Вас это удивляет?Кадыров отдал при...
  • Иван Иванов
    Ну конечно, молоко - это всё!!! БлоХерша сказала...Переехавшая в США...

В Госдуме выступили за ускорение получения средств маткапитала после рождения ребенка

В Госдуме выступили за ускорение получения средств маткапитала после рождения ребенка

Право использовать материнский капитал в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, поможет семьям с детьми улучшить уровень жизни, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх