Александр Сапронов выслушал пожелания жителей Марьиной Рощи по благоустройству дворовых территорий

Создается комфортное пространство Общественный инспектор СВАО по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Сапронов встретился с жильцами дома 4 на Тихвинской и дома 21 на Новосущевской улице.
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