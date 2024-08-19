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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Александр Сапронов выслушал пожелания жителей Марьиной Рощи по благоустройству дворовых территорий

Александр Сапронов выслушал пожелания жителей Марьиной Рощи по благоустройству дворовых территорий

Создается комфортное пространство Общественный инспектор СВАО по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Сапронов встретился с жильцами дома 4 на Тихвинской и дома 21 на Новосущевской улице.

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