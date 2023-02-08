Орловский бизнес-омбудсмен и прокурор области провели прием предпринимателей

В прокуратуре Орловской области состоялся личный прием предпринимателей. Организаторами встречи выступили прокурор региона Алексей Тимошин и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин.
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