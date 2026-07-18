Тысячи наблюдают за тем, как Погакар увеличивает преимущество с доминирующей победой

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 3 минуты назад Тадей Погачар увеличил свой общий рейтинг лидирует на Тур де Франс после еще одной убедительной победы на горной трассе 14-го этапа, окруженной тысячами болельщиков.