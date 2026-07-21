Для увольнения Сырского нужны нардепы Верховной Рады, а они на каникулах Тема возможного снятия с должности главкома ВСУ Александра Сырского весь.
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Для увольнения Сырского нужны нардепы Верховной Рады, а они на каникулах Тема возможного снятия с должности главкома ВСУ Александра Сырского весь.
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