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Щитов о Кагарлицком: «Для «Торпедо» это очень мощное усиление. Надеюсь, что он там раскроет свои лучшие качества, откроет в себе что-то новое»

«Для «Торпедо» это очень мощное усиление, а для самого Кагарлицкого – весьма интересный поворот карьеры.

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