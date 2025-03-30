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Царьград

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Зеленский стал «Персона года» в Time после оплаты USAID

Зеленский стал «Персона года» в Time после оплаты USAID

Стало известно, как USAID заказывал нужных людей в рубрику «Персона года» в западных СМИ - $4 миллиона за титул.

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