Стало известно, кто поджёг фейерверк на избирательном участке в Челябинске

Таким образом нарушитель "выявлял" агентов иностранной разведки.В Челябинске в первый день голосования за президента России на одном из избирательных участков в Тракторозаводском районе, случилось любопытное происшествие.
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